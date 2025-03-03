В Рамешковском округе устранят свалки на бесхозных сельхозучастках

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в феврале 2025 года в ходе выездного обследования земель сельхозназначения выявлены нарушения земельного законодательства в Рамешковском округе.
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