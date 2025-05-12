Сounter-Strike 2 (CS2) – это эволюция легендарного шутера, вобравшая в себя все лучшее от CS:GO и представившая игрокам массу нововведений.
Скины КС2
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Сounter-Strike 2 (CS2) – это эволюция легендарного шутера, вобравшая в себя все лучшее от CS:GO и представившая игрокам массу нововведений.
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