Россию предупредили о провокации Украины перед запуском “Северного потока-2” AlexCoderРоссию предупредили о провокации Украины перед запуском “Северного потока-2” AlexCoder Действия Киева с большой долей вероятности приведут к блокировке российского газопровода Списывать Зеленского со счетов, несмотря на готовящееся завершение строительства “Северного потока-2”, не стоит – Украина обладает большим спектром возможностей повлиять на реализацию российского газового проекта, считает директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин.