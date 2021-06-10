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Россию предупредили о провокации Украины перед запуском “Северного потока-2”

Россию предупредили о провокации Украины перед запуском “Северного потока-2”

Россию предупредили о провокации Украины перед запуском “Северного потока-2” AlexCoderРоссию предупредили о провокации Украины перед запуском “Северного потока-2” AlexCoder Действия Киева с большой долей вероятности приведут к блокировке российского газопровода Списывать Зеленского со счетов, несмотря на готовящееся завершение строительства “Северного потока-2”, не стоит – Украина обладает большим спектром возможностей повлиять на реализацию российского газового проекта, считает директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

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