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Полиция открыла дело по факту избиения митрополита Лонгина

Полиция открыла дело по факту избиения митрополита Лонгина

В Черновицкой области полиция начала расследование факта избиения митрополита Банченского Лонгина. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Черновицкой области Каролина Марышева, пишет Правозащитное общественное движение «Правда и Вера».

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