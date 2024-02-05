Полиция открыла дело по факту избиения митрополита Лонгина

В Черновицкой области полиция начала расследование факта избиения митрополита Банченского Лонгина. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Черновицкой области Каролина Марышева, пишет Правозащитное общественное движение «Правда и Вера».
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