Ушаков: Москва ведет работу с Вашингтоном, у США конструктивный настрой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Ушаков заявил, что Москва ведет работу с Вашингтоном по различным направлениям, при этом отмечается конструктивный настрой со стороны США.
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