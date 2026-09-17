В Польше провели обыски из-за написанного ИИ доклада о поляках

Обыски по делу о подготовленном с помощью искусственного интеллекта докладе «Портрет поляков» провела польская полиция 17 сентября в доме бывшего правительственного уполномоченного Барбары Мруз-Горгонь, сообщает Onet.
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