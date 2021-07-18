Суперкубок заставил скучать по Евро. Ошибки «Локомотива» подарили «Зениту» разгром

Жесткие ляпы на ровном месте определили судьбу финала. «Локомотив» хватал кубки, был чемпионом и стабильно пробивался в Лигу чемпионов несколько лет подряд.
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