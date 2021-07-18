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Суперкубок заставил скучать по Евро. Ошибки «Локомотива» подарили «Зениту» разгром

Суперкубок заставил скучать по Евро. Ошибки «Локомотива» подарили «Зениту» разгром

Жесткие ляпы на ровном месте определили судьбу финала. «Локомотив» хватал кубки, был чемпионом и стабильно пробивался в Лигу чемпионов несколько лет подряд.

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Лена Мисько
Терехин – о Суперкубке России: очень слабо "Локомотив" сыграл. У команды что-то не то в обороне Экс-нападающий "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин в интервью Rusfootball.info прокомментировал крупное поражение "железнодорожников" от "Зенита" в Суперкубке России (0:3). - Счет, конечно, удивляет, но "Локомотив" в обороне как-то совсем плохонько выглядел, - отметил Терехин. - Такие простые голы были пропущены! В прошлом сезоне "Локомотив" так не играл. Тогда они так не проваливались. Что-то не то в обороне. Надо как-то выстраивать ее. Очень слабо "Локо" сыграл. Даже не мог подумать, что так будет. И в атаке слабо было, а в обороне вообще очень плохо сыграли. Читать далее: https://www.rusfootball.info/pliga/1146648293-terehin-o-superkubke-rossii-ochen-slabo-lokomotiv-sygral-u-komandy-chto-to-ne-to-v-oborone.html
Лена Мисько
Мостовой - о Суперкубке России: не скажу, что "Зенит" заслужил такой счет Экс-игрок сборной России и футбольный эксперт Александр Мостовой в интервью Rusfootball.info поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" (3:0). - Как вам игра в целом? - Не сказал бы, что "Зенит" победил только благодаря лучшему подбору игроков. Конечно, у них есть хорошие исполнители, но команда выглядела просто свежее "Локомотива". Железнодорожники смотрелись вровень с "Зенитом" только после восьмидесятой минуты, когда были проведены замены. На сегодняшний день "Зенит" лучше готов к старту сезона, это точно. Все было видно по движению игроков, скорости принятия решений. Хотя такой разгромный счет тоже не исходил из хода матча, не скажу, что "Зенит" заслужил такой счет чем-то. "Локомотив" имел свои моменты, но два гола из трех игроки сами себе привезли. Читать далее: https://www.rusfootball.info/pliga/1146648279-mostovoy-o-superkubke-rossii-ne-skazhu-chto-zenit-zasluzhil-takoy-schet.html
Лена Мисько
Червиченко - о Суперкубке России: не думал, что немецкое вторжение в "Локомотив" начнет так быстро работать Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу "Зенита" над "Локомотивом" в Суперкубке России (3:0). - Столь внушительная победа "Зенита" удивила? - Да, я просто не думал, что немецкое вторжение в "Локомотив" начнет так быстро работать. "Локо" удалось в короткие сроки все хорошее перевернуть с ног на голову. - Дальше будет хуже? - Самое интересное, думаю, будет впереди. Потому что немецкие советники наверняка скажут, что в команде плохие игроки и что надо срочно по их рекомендации взять несколько футболистов. Мне, например, виден, этот сценарий. Читать далее: https://www.rusfootball.info/pliga/1146648285-chervichenko-o-superkubke-rossii-ne-dumal-chto-nemeckoe-vtorzhenie-v-lokomotiv-nachnet-tak-bystro-rabotat.html
Лена Мисько
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин: «Я ожидал от игры совсем другого результата. У Николича было гораздо больше времени на подготовку, всего лишь два игрока в сборной были. Команда Семака выглядела гораздо лучше, это разочаровало»
Ruslan Zakirov
Такое ощущение, что футболисты Локо встретились только на поле в этом матче. Вообще нулевая командная игра. Крыховяк - просто ужас! По-моему он перегрузился при подготовке к ЧЕ. И там-то плохо себя проявил, а в Суперкубке показал уровень ниже нуля. Черный нападающий это вообще футболист или просто так на огонек зашел? А защитник №3 - это издевательство над игрой защитника. Его можно использовать как тренировочный материал для пацанов, чтобы объяснять как не надо играть. Гол Азмуна - чисто его (№3) индивидуальная ошибка. На хрена так выбрасываться? Пласируйся спокойно, соперник (Азмун) замедлится, а партнер подстроится на подстраховку. Причем аналогичную ошибку с выдергиванием у него я вчера увидел еще пару-тройку раз. Зенит после выхода Дзюбы превратился в команду из турнира по черепашьим бегам.
Лена Мисько
Нежурналист Иванов, [18.07.21 11:07] Николича после Суперкубка раскритиковали все и вся. Как и команду. По делу раскритиковали. Для «Локомотива» в преддверии старта сезона лучше положения и представить сложно. Очевидно, что лучшие отрезки команда выдаёт тогда, когда в неё никто не верит. Так было и при Сёмине в 2018-м. Так было и в момент прихода Николича в 2020-м. Так было и минувшей весной, когда команда возвращалась в сезон с 8-го места. Повторюсь: за Суперкубок Николича и команду раскритиковали по делу. Но проецировать этот матч на предстоящий сезон - глупо. Взять хотя бы линию обороны, которая особенно провалилась во вчерашнем матче. Я вас уверяю: в таком составе оборона «Локо» ни разу не выходила до Суперкубка и ни разу не выйдет после. Сильянов справа - это за гранью понимания. В своём недавном программном интервью (https://t.me/ivanovaldm/1156) Николич открыто через прессу заявил руководству: жду центрального защитника и «восьмёрку». Серб даже дал понять, что на обе позиции ждёт легионеров, под которых летом был расчищен лимит. И попросил привезти их как можно скорее. Скоро не получилось. Но есть уверенность, что привезут (один уже в пути). Все вчера обратили внимание на просчёты Пабло. Это было «ярчепрошлого». Но мало кто обратил внимание, что во всех ключевых оборонительных эпизодах отсутствовал другой ЦЗ - Мурило. Его вчера как бы и не было. Его и не будет после того, как в Черкизове появится Едвай. Есть ощущение, что даже травмированный Едвай будет сильнее Мурило, единственная востребованная функция которого - исполнять тень Чорлуки (в прошлом) или Пабло (в настоящем). Вчера едва ли не худший свой матч сыграли Баринов и Крыховяк. Эта связка - самый дорогой актив клуба. В прямом смысле выражения. В финансовом выражении. Оба побывали на Евро. Оба к сезону ещё не готовы. Но так и Суперкубок - это ещё не сезон. Время есть. Профессионализма обоим не занимать. Гильерме вчера игру провалил. И при первом голе исполнил свои «любимые» переступы, и при третьем напортачил. Для Гили предстоящий сезон станет 15-м в «Локо». У Гили подобные провальные матчи периодически случаются, это правда. Но за 15 лет в клубе у Гили не было ни одной провальной серии. Отдельные неудачные (оооочень неудачные) матчи - были. Провальных серий не было. Свою «норму» вчера выполнил. Дальше - капитанить и спасать. И последнее. Как было вчера: Жемалетдинов на поле, а Миранчук на лавке. Почему так? Во многом из-за ромба имени Николича. Этот неожиданный ромб позволил весной организовать победную серию и дотянуться до медалей. Есть ощущение, что ромб в качестве безальтернативной схемы в «Локо» себя изжил. Очевидно, что Николич будет искать и другие варианты построения игры. При любом другом варианте Миранчук будет гораздо более привлекательнее Жемалетдинова. Это сумасшедший резерв. Казнить сейчас Николича - дело хайповых палачей, главная экспертиза которых упирается в сиюминутные эмоции. Общая недооценка - то, что нужно «Локо» на старте сезона. Ещё, конечно, нужны набравшие форму Пабло, Бара и Крых. Нужен привычный Гиля. И очень нужен Антон на поле. И два легионера нужны - тренер ждёт. Да, многовато условий, но все они выполнимы. Рабочий процесс. (https://t.me/ivanovaldm)
сергей озеров
Да просто ручка от Семинского чемодана расклеилась, ну и, конечно, прошлогодний фарт пропал, попробуй теперь собери все воедино с новыми советниками.
Лена Мисько
Оказывается Артем Дзюба не единственный кто не любит Манчини Telegram (https://t.me/tg_calcio/11569) Serie A • Футбол Италии Уэйн Бридж: «Ненавижу Манчини, в тактике он не так хорош, а все его достижения в «Манчестер Сити» – благодаря игрокам»

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