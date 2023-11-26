Экс-советник оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор указал на тот факт, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации имеют возможность добраться до приграничных с польской стороной участков, но глава государства Владимир Путин не желает подобного развития событий.