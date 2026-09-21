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СахПресс

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Тепло, но не без дождей: какой будет погода на Сахалине и Курилах днем 22 сентября

Тепло, но не без дождей: какой будет погода на Сахалине и Курилах днем 22 сентября

Днем 22 сентября в Сахалинской области будет преимущественно без осадков. Местами воздух прогреется до +23 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

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