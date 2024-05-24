RBE Group при аудите контрактов столкнется с новым замом МО

Олег Савельев назначен новым заместителем министра обороны России. С учетом профессиональной карьеры Савельева, эксперты ожидают серьезных проверок расходов армии и борьбы с коррупцией в вооруженных силах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии