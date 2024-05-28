Рядовой Смирнов под огнём ВСУ восстановил связь между пунктами управления

Линейный надсмотрщик взвода связи мотострелкового подразделения рядовой Антон Смирнов, находясь в эпицентре обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, восстановил повреждённое коммутационное оборудование, а также линии проводной связи между пунктами управления.
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