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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам инсайдера, Lucasfilm планирует снять фильм или сериал о Кэле Кестисе из...

По словам инсайдера, Lucasfilm планирует снять фильм или сериал о Кэле Кестисе из...

По словам инсайдера, Lucasfilm планирует снять фильм или сериал о Кэле Кестисе из Star Wars JediПо слухам, Lucasfilm планирует перенести Кэла Кестиса, главного героя видеоигр Star Wars Jedi, в живой проект, который может быть фильмом или сериалом для Disney+.

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