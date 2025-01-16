По словам инсайдера, Lucasfilm планирует снять фильм или сериал о Кэле Кестисе из Star Wars JediПо слухам, Lucasfilm планирует перенести Кэла Кестиса, главного героя видеоигр Star Wars Jedi, в живой проект, который может быть фильмом или сериалом для Disney+.