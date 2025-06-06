Владимир Познер появится в финале «Беспринципных в Питере»

Одна из интриг финала каждого сезона «Беспринципных» — кого герой Павла Деревянко Славик попытается в очередной раз завлечь своими историями о жизни столичной богемы с Патриарших прудов, чтобы заработать денег и всенародную славу? В прошлые разы его визави становились писатель Сергей Минаев, телеведущий Андрей Малахов, сам автор «Беспринципных» рассказов Александр Цыпкин, а также певец и продюсер Тимати.