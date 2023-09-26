К 2025 году к электросети подключат оба энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш

Первый энергоблок АЭС «Руппур», проектирование и строительство которой осуществляет инжиниринговый дивизион «Росатома», планируют подключить к электросети в 2024 году; второй энергоблок запустят годом позже.
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