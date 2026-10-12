Волга K50, Changan CS75 Plus, Haval F7x – тест в цифрах

Как едут по шоссе и бездорожью, насколько хорошо оснащены и стоят ли своих денег полноприводные кроссоверы Волга K50, Changan CS75 Plus и Haval F7x, собранные в России, подробно рассказано тут.
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