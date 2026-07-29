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Штурмовики ВС РФ у стелы с надписью Дружковка, которая находится (как ни странно)

Штурмовики ВС РФ у стелы с надписью Дружковка, которая находится (как ни странно) на северной окраине Константиновки.

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