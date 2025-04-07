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Царьград

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Выпуск водки в России упал на 22,7% в 2025 году из-за акцизов

Выпуск водки в России упал на 22,7% в 2025 году из-за акцизов

Производство водки в России за первый квартал 2025 года снизилось на 22,7% до 12,8 млн декалитров из-за роста акцизов.

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