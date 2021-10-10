В ГИБДД подтвердили – в момент смертельной аварии водитель был пьян

Дорожное ведомство прокомментировали аварию в Олонецком районе: автомобиль «Шевроле» врезался в КамАЗ, погиб пассажир Госавтоинспекция спустя сутки после трагедии на федеральной трассе «Кола» в Олонецком районе прокомментировала случившееся.