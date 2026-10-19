Масштабную схему хищения денежных средств у участников специальной военной операции, в рамках которой мошенники заключали фиктивные браки для кражи выплат, пресекли в четырех регионах России.
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