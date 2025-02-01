Перевозившего мобилизованных мужчин сотрудника военкомата застрелили на Украине

В Полтавской области Украины неизвестный застрелил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), как в этой стране называют военкоматы, который вез мобилизованных мужчин в учебный центр в городе Пирятин.
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