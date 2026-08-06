Российский генерал призвал казнить бойцов ВСУ после суда

России следует временно восстановить смертную казнь для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) после суда, заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и заместитель главы Главного военно-политического управления Минобороны России.
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