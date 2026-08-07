Классика с новым прочтением: в музтеатре Крыма поставили «Любовь и голуби»

Зазвучала «живая» музыка, занавес поднялся, ожидаемо пошла на голубой «небесный» задник проекция полета стаи белых голубей - и не совсем ожидаемо на сцену высыпало полтора десятка юношей и девушек в свободных белоснежных нарядах.
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