Классика с новым прочтением: в музтеатре Крыма поставили «Любовь и голуби»

Зазвучала «живая» музыка, занавес поднялся, ожидаемо пошла на голубой «небесный» задник проекция полета стаи белых голубей - и не совсем ожидаемо на сцену высыпало полтора десятка юношей и девушек в свободных белоснежных нарядах.