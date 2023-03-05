70 лет назад умер Иосиф Виссарионович Сталин

70 лет назад, 5 марта 1953 года, умер Иосиф Виссарионович Сталин - фактический создатель СССР, принявший страну крестьянской и оставившей промышленно развитой с ядерной бомбой и уже приступившей к реализации космической программы.
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