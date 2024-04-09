Немецкие политики призвали Шольца прекратить поставки оружия Украине

Группа немецких политиков из районного собрания Уккермарк федеральной земли Бранденбург направила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и председателю бундестага Бербель Бас письмо с призывом прекратить поставки оружия Украине, сообщили в издании Welt.
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