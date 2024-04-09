РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Не громко сказано"Всего мира"?Жили без многонациональной банды и ещё проживем!Байден счел катас...
  • лина любимцева
    Польша всегда была ГНИЛУШНЫМ ГОСУДАРСТВОМ!!  Пшекия...Авиакатастрофа по...
  • лина любимцева
    По факту,  ДАМБУ уже давно ЗАБРОСИЛИ!!На дамбу в Орске ...

Немецкие политики призвали Шольца прекратить поставки оружия Украине

Группа немецких политиков из районного собрания Уккермарк федеральной земли Бранденбург направила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и председателю бундестага Бербель Бас письмо с призывом прекратить поставки оружия Украине, сообщили в издании Welt.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх