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Японские предприятия GlobalWafers были вынуждены приостановить выпуск кремниевых пластин в результате хакерской атаки

Японские предприятия GlobalWafers были вынуждены приостановить выпуск кремниевых пластин в результате хакерской атаки

В начале февраля стало известно, что тайваньской компании GlobalWafers не удалось договориться о покупке немецкого конкурента Siltronic, в результате сделка по созданию второго по величине производителя кремниевых пластин в мире не состоялась.

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