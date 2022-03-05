Японские предприятия GlobalWafers были вынуждены приостановить выпуск кремниевых пластин в результате хакерской атаки

В начале февраля стало известно, что тайваньской компании GlobalWafers не удалось договориться о покупке немецкого конкурента Siltronic, в результате сделка по созданию второго по величине производителя кремниевых пластин в мире не состоялась.
В начале февраля стало известно, что тайваньской компании GlobalWafers не удалось договориться о покупке немецкого конкурента Siltronic, в результате сделка по созданию второго по величине производителя кремниевых пластин в мире не состоялась.
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