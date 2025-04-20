Голлизм как проявление французскости

Во Франции скандал года: суд признал мадам Ле Пен виновной в растрате 3 млн евро Европарламента и приговорил её к лишению свободы сроком на четыре года, из них два условно, а также, самое главное, лишил её права избираться в органы государственной власти сроком на пять лет.
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