Голлизм как проявление французскости

Во Франции скандал года: суд признал мадам Ле Пен виновной в растрате 3 млн евро Европарламента и приговорил её к лишению свободы сроком на четыре года, из них два условно, а также, самое главное, лишил её права избираться в органы государственной власти сроком на пять лет.