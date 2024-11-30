«Яндекс такси» не согласен с обвинениями Киргизии о неуплате налогов

Сервис «Яндекс такси» не согласен с претензиями со стороны Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по делу о неуплате налогов, компания оспорит обвинения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.
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