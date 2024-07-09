НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Джокович ушел с интервью после полутора минут общения с журналистом BBC. Новак был раздражен, что ему задали три подряд вопроса о поведении зрителей

Джокович ушел с интервью после полутора минут общения с журналистом BBC. Новак был раздражен, что ему задали три подряд вопроса о поведении зрителей

Он закончил интервью после полутора минут общения с журналистом Сэмом Харрисом. – После матча вы отреагировали на поведение некоторых болельщиков и назвали его неуважительным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх