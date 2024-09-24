"Вопреки ожиданиям, после сделки по приобретению российским государством акций «Яндекса», ничего не только не изменилось к лучшему – даже наоборот"

Цензура: «Дзен» удалит канал «ПолитНавигатора». Канал «ПолитНавигатора» на платформе «Дзен», собравший за время работы 115 тысяч подписчиков, пессимизирован и в ближайшее время может быть удалён.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Не приняв верительные грамоты у армянского п...осла, Путин слил Армению в канализацию
- Пока Россия не избавится от наследия либеральной эпохи, над ней будет висеть смертельная опасность как дамоклов меч
- "Бородатые «барыги» спровоцировали конфликт, вдесятером напали на Белого и его жену. Потом написали на боевого командира донос и упекли его под арест" — Яна Поплавская
Свежие комментарии