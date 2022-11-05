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Обреченные Екатерина Великая и украинцы

Обреченные Екатерина Великая и украинцы

В Одессе, судя по всему, падет последний заметный и символичный оплот не только русского мира, но и здравого смысла и исторической памяти – памятник императрице Екатерине  II  Великой, которая своим указом в 1794 году повелела основать этот город.

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