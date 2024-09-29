Скончался звездный стилист Джордж Ровалс

На 60-м году жизни скончался стилист Джордж Ровалс, сообщает thevoicemag. По словам его подруги Юмы Максимовой, имиджмейкер внезапно почувствовал себя плохо, обратился за помощью к врачам, но те спасти его не смогли.
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