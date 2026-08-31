Бензин и дизель ниже стандарта «Евро-5» разрешили продавать на российских АЗС с 1 сентября, сообщили в Минэнерго.
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