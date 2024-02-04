В Петербурге бушует циклон "Надина": как изменится погода в городе в ближайшее время

Рассказываем, какую погоду принесет за собой циклон "Надина" в Санкт-Петербург.Сегодня столичный регион оказался в зоне воздействия циклона "Надина", который привнесет переменчивость в погодные условия города.
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