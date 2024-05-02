Чиновники в Усть-Тарке заплатили 95 тысяч за укус бездомной собаки

Очередной скандал, связанный с бродячими собаками, произошел в Новосибирской области. Чиновники в Усть-Тарке раскошелились на крупную сумму – семья покусанного несовершеннолетнего затребовала с них 95 тысяч рублей.
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