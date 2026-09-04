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proavto21

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Geely Monjaro 2024: 800 км за рулём — восторг, нюансы и неожиданная проблема с аккумулятором

Geely Monjaro 2024: 800 км за рулём — восторг, нюансы и неожиданная проблема с аккумулятором

Когда впервые оказываешься внутри абсолютно нового автомобиля, это сложно описать словами — смесь лёгкого волнения, любопытства и почти детского восторга.

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