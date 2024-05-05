Музей Победы примет на вечное хранение семейные реликвии героев войны

Московский Музей Победы приглашает жителей столицы и всей России к участию в обогащении своей коллекции в канун Дня Победы, 9 Мая, предлагая передать предметы из семейных архивов, сообщает пресс-служба Музея Победы.
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