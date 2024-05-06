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Иваново

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В честь Дня Победы на «Профессионале» выпустили специальные ковши с росписью на военную тематику

В честь Дня Победы на «Профессионале» выпустили специальные ковши с росписью на военную тематику

В честь Дня Победы на «Профессионале» выпустили специальные ковши с росписью на военную тематику40-тысячный ковш украшен изображением памятника «Русский Василий», который посвящен освобождению Будапешта и установлен в столице Венгрии.

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