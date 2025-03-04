За путевки в детские лагеря предложили предоставлять налоговый вычет

Родителям, бабушкам, дедушкам либо опекунам детей предложили предоставлять социальный налоговый вычет за оплату путевки для своих несовершеннолетних детей, внуков и подопечных в детские оздоровительные лагеря.
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