Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 06 августа с 09.00 мин до 12. 00 света не будет по следующим адресам: ИП Новокщёнов, такси Лидер, СТО, магазин Глория, Ул.