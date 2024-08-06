Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 06 августа с 09.00 мин до 12. 00 света не будет по следующим адресам: ИП Новокщёнов, такси Лидер, СТО, магазин Глория, Ул.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 06 августа с 09.00 мин до 12. 00 света не будет по следующим адресам: ИП Новокщёнов, такси Лидер, СТО, магазин Глория, Ул.