Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Слава Богу, что, похоже, под канонаду ВСУ наши наконец-то проснулись и начинают что-то реальное делать, а то похоже, ...Курская область: ...
  • Владимир Карпов
    И сколько наши ещё будут такими лохами ??? Похоже до бесконечности ...!!! Недаром говорят, что "простота хуже воровст...Подоляка предрека...
  • Вовладар Даров
    Наглая ложь!В Курской области...

Вторжение в Курскую область подстегнет мобилизацию в России – Лапин

Вторжение в Курскую область подстегнет мобилизацию в России – Лапин

Нападение украинских войск на Курскую область может усилить мобилизацию в России. Об этом в эфире видеоблога бывшего пресс-секретаря запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх