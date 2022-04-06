TVcenter.ru

360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • С Т
    Это конченная, мерзкая особь, вызывающая только рвотный рефлекс. Привыкшая к комфортной сытой жизни. Она что, думала ...«Представила? Ско...
  • Петр Prihodko
    Kloyn pogiznenniiВрачи пытались ре...
  • Елена Забежко
    И на фиг нам Королева, Тарзан и его теща? Больше не о чем поговорить или без них спецоперация не из закончится?Скандал в семье Н...

В Европе не сложилось: стало известно, что «переобувшаяся» Анна Нетребко выступит в России

В Европе не сложилось: стало известно, что «переобувшаяся» Анна Нетребко выступит в России

«Переобувшейся» Анне Нетребко сейчас можно только сочувствовать: имеющая российское и австрийское гражданство артистка  захотела усидеть одновременно на двух стульях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх