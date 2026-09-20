Дефицит моторного масла после дефицита бензина: насколько такое реально и стоит ли закупиться маслом впрок?

Насчет подорожания масла спорить не хочется: это вполне вероятно. Нам постоянно напоминают в новостях, что заокеанский президент и еврейский премьер все еще дерутся с Ираном, вследствие чего стоимость нефти теоретически не может оставаться ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МП SsangYong Rexton ...
- АУ Электромобили Hon...
- АУ Что стало с Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым