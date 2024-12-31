Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии как подозреваемым

Семь моряков с танкера Eagle S, которых задержала финская полиция по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией, оказались фигурантами уголовного дела и, соответственно, расследования.
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