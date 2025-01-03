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Российские ПВО сбили 22 украинских дрона над шестью регионами России

Российские ПВО сбили 22 украинских дрона над шестью регионами России

Больше всего беспилотников было выведено из строя над Брянской областью — 10 аппаратов, уточнили в МинобороныВ ночь на 3 января над территорией России оказались уничтожены 22 украинских беспилотника.

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