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Закон и Порядок

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  • Boris Borisov
    Родители, паскуды, садисты, враги своих детей вы мрази хоть представляете на какие муки отдаёте своих детей! В вас, и...Бастрыкин поручил...
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  • Катерина
    Как  там наш  Президент  сказал: "О ДОМЕ  думать  надо..."Если Китай отстал...

Если Китай отстал на 10-15 лет, то США обречены

Если Китай отстал на 10-15 лет, то США обречены

Главная процессорная компания в мире — это АСМЛ из Нидерландов. По сути, американская фирма, так как у Евросоюза, и тем более у маленьких безблагодатных Нидерландов нет самостоятельности, этот регион подчинён США.

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Комментарии
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Катерина
Как  там наш  Президент  сказал: &quot;О ДОМЕ  думать  надо...&quot;
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47 мин.

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