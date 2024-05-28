План Б: Найдена замена мигрантам из Центральной Азии. Может стать ещё хуже

ТН

Татьяна Недогреева

Не дальновидные , кто планирует ввоз мигрантов из Африки? Это вы не дальновидные, а они даже очень дальновидные. У них план развалить страну, создав для этого конфликты между мигрантами и коренным населением. А для этого надо завезти больше мигрантов.Не специалистов. Какие африканцы специалисты? Не тружеников. Какие африканцы- лодыри великие труженики? Может они будут защитниками страны? Да с какого перепуга они будут защищать чужую страну? Много защитников мигрантов из Азии ? За всех отдуваюся и гибнут наши мальчики. Все, кто лезет во власть, не думает о стране, о людях, а думает, как побольше награбить. А кто от жадности уже совсем свихнулся, мечтает развалить страну. Думает, что после развала и им жирный кусок достанется. Гнать всех мигрантов и их пособников из власти.