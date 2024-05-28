Бизнес на мигрантах продолжается, найден континент, чьи приезжие заменят "незаменимых специалистов" из Таджикистана, Узбекистана.
План Б: Найдена замена мигрантам из Центральной Азии. Может стать ещё хуже
Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Не дальновидные , кто планирует ввоз мигрантов из Африки? Это вы не дальновидные, а они даже очень дальновидные. У них план развалить страну, создав для этого конфликты между мигрантами и коренным населением. А для этого надо завезти больше мигрантов.Не специалистов. Какие африканцы специалисты? Не тружеников. Какие африканцы- лодыри великие труженики? Может они будут защитниками страны? Да с какого перепуга они будут защищать чужую страну? Много защитников мигрантов из Азии ? За всех отдуваюся и гибнут наши мальчики. Все, кто лезет во власть, не думает о стране, о людях, а думает, как побольше награбить. А кто от жадности уже совсем свихнулся, мечтает развалить страну. Думает, что после развала и им жирный кусок достанется. Гнать всех мигрантов и их пособников из власти.
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3 час.
вячеслав воробьев
Работал с корейцами, у них дисциплина есть, надо их завозить..
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2 час.
HotRS
Не пишите ерунды об африканцах. Речь об африканерах. Да и то большой вопрос. Вся эта бодяга тянется уже лет 7, если не 10. Особого желания, я так понимаю, у буров нет. https://youtu.be/FZyyAX87ATQ
- YouTube
youtu
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1 час.
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