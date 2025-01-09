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Аналитик Табах предупредил об опасности цепной реакции в экономике России

Аналитик Табах предупредил об опасности цепной реакции в экономике России

Мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Центрального банка (в виде дальнейшего повышения ключевой ставки) являются главными рисками для российской экономики в 2025 году.

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