Аналитик Табах предупредил об опасности цепной реакции в экономике России

Мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Центрального банка (в виде дальнейшего повышения ключевой ставки) являются главными рисками для российской экономики в 2025 году.
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