Пермяк издевался над беременной женой из-за ставок на спорт

Житель Краснокамска (Пермский край) получил срок за истязание молодой беременной жены. Мужчина постоянно вымогал у супруги деньги на ставки в тотализаторы, а за отказ бил ее и угрожал расправой, сообщается на сайте Краснокамского городского суда.
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