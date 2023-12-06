Пермяк издевался над беременной женой из-за ставок на спорт

Житель Краснокамска (Пермский край) получил срок за истязание молодой беременной жены. Мужчина постоянно вымогал у супруги деньги на ставки в тотализаторы, а за отказ бил ее и угрожал расправой, сообщается на сайте Краснокамского городского суда.