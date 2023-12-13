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Daily Moscow

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Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства

Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства

Как заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан, Будапешт готов отменить вето на предоставление Евросоюзом помощи Украине, однако ее членство в блоке остается «красной линией» для Венгрии.

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