Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства

Как заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан, Будапешт готов отменить вето на предоставление Евросоюзом помощи Украине, однако ее членство в блоке остается «красной линией» для Венгрии.
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