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Лицо "Ленинского": как в Барнауле обшивают стены легендарного долгостроя. Фото

Лицо "Ленинского": как в Барнауле обшивают стены легендарного долгостроя. Фото

После периода затишья в Барнауле продолжилось завершение недостроя на проспекте Ленина, 122б. Железобетонный "скелет", который больше четверти века портил вид на город, постепенно оброс стенами и остеклением.

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